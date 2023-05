Vighenzi Calcio e Luca Bussi ancora insieme

Sarà ancora Luca Bussi a guidare la prima squadra della Vighenzi nella stagione 2023/24. Dopo aver conquistato la salvezza all’ultimo minuto nel campionato 2021/22 e artefice del campionato dei record di punti in Promozione nella stagione appena terminata che ha visto la società gardesana raggiungere il quinto posto in classifica sfiorando anche i play off, Luca Bussi è stato confermato alla guida tecnica della Vighenzi.