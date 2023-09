Lumezzane sconfitto di misura dal Vicenza

Il Lumezzane esce sconfitto dalla sfida con il Vicenza allenato dall’ex Aimo Diana. Allo stadio “Menti” i biancorossi non hanno avuto vita facile, ma dopo oltre 80 minuti di resistenza rossoblù hanno trovato il gol con Cavion, bravo a superar Galeotti con un preciso tiro rasoterra dal limite dell’area.

Il Lume soffre la pressione del Vicenza in avvio di gara, ma con il passare dei minuti trova il giusto equilibrio in campo impedendo ai biancorossi di rendersi pericolosi. Le due squadre vanno al riposo in parità, ma nella ripresa la partita si accende subito. La prima occasione da gol è dei rossoblù e arriva dopo quattro minuti: la difesa del Vicenza si fa trovare impreparata sul lancio perfetto per Spini che s’invola verso la porta e calcia, ma il suo tiro è deviato dall’uscita provvidenziale di Confente. I padroni di casa sono in affanno e il Lume prova ad approfittarne con Gerbi che dalla distanza calcia alto di un soffio. Aimo Diana capisce il momento difficile della squadra e inserisce forze fresche. I nuovi entrati sono un toccasana per il Vicenza che nella seconda metà della ripresa torna ad attaccare. Gli ultimi venti minuti sono un assalto alla porta difesa benissimo da Galeotti che però non può nulla al minuto 82 quando Cavion dal limite dell’area si coordina alla perfezione e infila la palla rasoterra all’angolino. Nei minuti finali il Lume rischia di subire il secondo gol, ma la palla esce di poco.

Buona prestazione dei rossoblù, a tratti superiore del Vicenza, ma il risultato è amaro. La formazione di mister Franzini potrà rifarsi già mercoledì 20 settembre quando al “Tullio Saleri” arriverà il Fiorenzuola per il turno infrasettimanale.

IL TABELLINO

VICENZA - LUMEZZANE 1-0

Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo (55’ Jimenez), Rossi (77’ Proia), Greco (55’ Cavion), Costa; Rolfini (77’ Della Morte), Ferrari (55’ Pellegrini). A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Scarsella, Tronchin, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon. Allenatore: Diana.

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Righetti (72’ Cannavò), Pogliano (84’ Basso Ricci), Pisano, Regazzetti; Ilari (81’ Dalmazzi), Pesce, Moscati; Capelli, Gerbi, Spini (72’ Malotti). A disposizione: Filigheddu, Greco, Troiani, Filippini, Parodi, Poledri. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste.

ASSISTENTI: Peloso di Nichelino; Pilleri di Cagliari.

RETI 82’ Cavion.

AMMONITI: Ferrari, Ierardi - Pogliano, Righetti, Pesce, Moscati, Regazzetti.

ESPULSO: Diana (all. Vicenza).

NOTE: Recupero: 1-5'. Pubblico: 7.630 spettatori (di cui 6,246 abbonati).