Feralpisalò di misura sul Vicenza: espugnato il Menti

La Feralpisalò espugna il “Menti” di Vicenza vincendo di misura grazie a una rete di Balestrero nel secondo e sale al terzo posto della classifica a un punto dalla capolista Pordenone.

Buon avvio di gara dei leoni del Garda, pericolosi già dopo tre minuti con una conclusione di Siligardi. I salodiani pressano i biancorossi che faticano e creare gioco trovando la prima occasione soltanto alla mezz’ora con un colpo di testa di Zonta parato facilmente da Pizzignacco. La partita si accende nel finale con un’occasione per parte: prima un cross di Siligardi sul quale non arrivano Balestrero e Pittarello, poi a provarci è Ferrari per il Vicenza con un tiro potente di Ferrari respinto da Pizzignacco. Il primo tempo si conclude a reti inviolate con la Feralpi che recrimina per una mancata espulsione ai danni di Ferrari per fallo su Carraro.

Nel secondo tempo i verdeblù giocano con lo stesso piglio della prima frazione e dopo cinque minuti sciupano una ghiotta occasione con Guerra che dal limite dell’area piccola calcia alto. I padroni di casa hanno una timida reazione, ma Pizzignacco è in grande spolvero e sventa con agilità le occasioni vicentine. La Feralpisalò torna a conquistare campo e al 61’ fa le prove generali del gol sfiorando il vantaggio con un tiro a fil di palo di Siligardi. La rete è nell’aria e arriva al 65’ con Balestrero bravissimo a risolvere una mischia in area con una bella girata che non lascia scampo a Confente. In pieno recupero i padroni di casa vanno in gol con Ferrari, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione irregolare dell’ex centravanti del Brescia.

Tre punti importantissimi per la i leoni del Garda che torneranno in campo sabato 12 novembre al “Lino Turina” di Salò contro il Lecco.

IL TABELLINO

VICENZA - FERALPISALÒ 0-1

VICENZA (4-3-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Padella (78’ Valietti), Sandon (80’ Giacomelli); Zonta (61’ Jimenez); Ronaldo, Cavion (61’ Greco); Scarsella (46’ Rolfini); Dalmonte, Ferrari. A disposizione: Brzan, Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Giacomelli, Rolfini, Graco, Jimenez, Cataldi, Alessio, Oviszach, Busatto. Allenatore: Baldini.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Pilati, Dimarco (86’ Legati); Icardi, Carraro (26' Hergheligiu), Balestrero; Siligardi (80’ D'Orazio), Pittarello, Guerra (86’ Salines). A disposizione: Ferretti, Venturelli, Tonetto, Musatti, Benedetti, Legati, Benti, Armati, Icardi, D'Orazio, Zennaro, Hergheligiu, Pietrelli, Salines. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Giordano di Novara.

ASSISTENTI: Valente di Roma 2; Bahri di Sassari.

RETI: 65’ Balestrero.

AMMONITI: Ierardi, Ferrari, Sandon, Jimenez, Ronaldo - Bacchetti, Dimarco; Pilati, Pizzignacco, Balestrero, Icardi.

NOTE: Angoli 3-3. Recupero 5’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.