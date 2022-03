Venturelli illude il Vobarno: sconfitta per 1 a 3 contro il Prevalle in Eccellenza

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Vobarno

Il Vobarno approccia la 24esima giornata di Eccellenza al meglio, passando a condurre contro il Prevalle dopo soli sei minuti di gioco con Venturelli. Il risultato però è destinato a ribaltarsi, con il Prevalle capace di recuperare lo svantaggio nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco e poi vincere il match durante la ripresa.

Al vantaggio di Venturelli ha risposto Guariniello per il Prevalle, autore di un gol (su calcio di rigore) al 37’ del primo tempo. Il duplice fischio manda le squadre negli spogliatoi in una situazione di parità, un gol per parte ed un numero di occasioni equivalenti. Tutto cambia nel corso della ripresa, con il Prevalle capace di imporsi sugli avversari: Maccabiti al 12’ ed infine Bonassi al 29’ rendono definitiva la rimonta, portando la squadra ospite sul risultato di 3 reti a 1.

Un risultato negativo che fa seguito alla vittoria ottenuta nella giornata precedente, un netto 2 a 0 ai danni della Governolese. La squadra resta così ferma a quota 37 punti in classifica, distante due lunghezze proprio dal Prevalle (secondo a 39) ed altrettanta distanza c’è con le inseguitrici, con Atletico Castegnato, Rovato e Valcalepio dietro a 35 punti.