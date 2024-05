Venezia-Feralpisalò 2-1: verdeblù retrocessi. Gol e highlights

La Feralpisalò perde di misura contro il Venezia e retrocede ufficialmente in Serie B dopo una sola stagione. Ai gardesani non è bastato il gol del momentaneo pareggio di Compagnon per evitare la sconfitta firmata dalla doppietta di Pohjanpalo.

Tanta amarezza per la Feralpisalò che lascia il campionato cadetto con onore dopo aver sempre lottato. Venerdì 10 maggio l’ultima partita della stagione al Garilli di Piacenza contro la Ternana.