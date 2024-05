La Feralpisalò cade a Venezia ed è ufficialmente retrocessa

La Feralpisalò perde di misura contro il Venezia e retrocede ufficialmente in Serie B dopo una sola stagione. Ai gardesani non è bastato il gol del momentaneo pareggio di Compagnon per evitare la sconfitta firmata dalla doppietta di Pohjanpalo.

La partita

I Leoni del Garda sono obbligati a vincere e scendono in campo con un buon approccio. Intorno al quarto d’ora sono proprio i verdeblù ad andare vicini al gol con Kourfalidis che, ben servito da Dubickas, cerca la porta con un bel tiro a giro a lato di pochissimo. La prima frazione è equilibrata e non regala molte emozioni così le due squadre vanno al riposo a reti inviolate.

La sfida si accende nella ripresa e si apre con l’intervento decisivo di Pizzignacco a fermare Pierini. I lagunari premono e al 60’ si portano in vantaggio con una magistrale conclusione di Pohjanpalo che si infila all'incrocio dei pali.

La Feralpisalò non resta a guardare e reagisce trovando il pareggio al minuto 83 con una splendida girata di Compagnon.

Il pareggio non basta, alla formazione di mister Zaffaroni servono i tre punti e nel finale tenta il tutto per tutto per centrare l’impresa. Al terzo minuto di recupero però, nel tentativo di cercare il gol della vittoria, Pohjanpalo gela i gardesani al termina di un’azione in contropiede.

Tanta amarezza per la Feralpisalò che lascia il campionato cadetto con onore dopo aver sempre lottato. Venerdì 10 maggio l’ultima partita della stagione al Garilli di Piacenza contro la Ternana.

Il tabellino

VENEZIA - FERALPISALÒ 2-1

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare (73’ Dembelè); Candela, Busio (73’ Andersen), Jajalo (46’ Tessmann), Lella (46’ Pierini), Bjarkason (61’ Ellertsson); Pohjanpalo, Gytkjaer. A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Cheryshev, Ullmann, Olivieri. Allenatore: Vanoli.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli (79’ Krastev), Pilati; Felici, Kourfalidis, Fiordilino (73’ Pietrelli), Zennaro (73’ Giudici), Letizia; Dubickas (64’ Compagnon), La Mantia. A disposizione: Liverani, Volpe, Voltan, Hergheligiu, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: 60’ 93’ Pohjanpalo - 83’ Compagnon.

AMMONITI: Lella, Svoboda, Dembelè, Ellertsson - La Mantia.

NOTE: Spettatori 8.991 (45 ospiti). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 0’-5’