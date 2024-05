Venezia-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio interno nel derby contro il Brescia, la Feralpisalò non può più sbagliare se vuole continuare a sperare nella salvezza. Di fronte ai Leoni del Garda ci sarà il Venezia, che invece è in lotta per il secondo posto e la promozione diretta nella massima serie. L’incontro, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie B, è in programma domenica 5 maggio alle ore 15.

Pre partita e precedenti

Il Venezia si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Catanzaro. In classifica i veneti occupano la terza posizione a quota 67 punti, distante 4 punti dal Como

I gardesani, si trovano invece al penultimo posto della classifica con 33 punti, a meno 4 dalla zona play out.

L’unico precedente tra le due formazione risale alla gara d’andata, disputata il 26 dicembre al Garilli di Piacenza, quando finì in parità con il punteggio di 2-2.

Dove vederla

Venezia-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe.

Difensori: 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi , 94 Letizia.

Centrocampisti: 6 Giudici, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys.

Attaccanti: 7 Voltan, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non convocati: Butić, Carraro, Di Molfetta, Ferrarini, Manzari, Martella, Sau, Verzeletti.

Diffidati: Bergonzi, Compagnon, Fiordilino, Kourfalidis, Pizzignacco e Zennaro.

Squalificato: Balestrero.

Aggregato alla Primavera: Pacurar.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

FERALPISALÒ (4-4-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Balestrero, Bergonzi; Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; La Mantia, Dubickas. Allenatore: Zaffaroni.