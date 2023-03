Il Brescia rimonta il Venezia, ma finisce in parità

Finisce uno a uno la sfida tra Venezia e Brescia valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si dividono la posta in palio che non cambia la situazione in classifica di entrambe le squadre.

Il primo tempo è molto equilibrato e per assistere alla prima occasione occorre attendere il 28’ quando Ayè riesce a calciare verso la porta al termine di un'azione prolungata, ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa veneta. La risposta del Venezia è timida e arriva quattro minuti più tardi con Tcherychev che calcia da posizione laterale centrando l’esterno della rete. Le Rondinelle giocano meglio e al 39’ costruiscono una ghiotta occasione da gol: triangolazione in area tra Jallow e Galazzi che calcia sul secondo palo mancando di un soffio lo specchio della porta.

Nella ripresa a partire meglio sono i padroni di casi pericolosi dopo tre minuti con un contropiede conclusione con la parata a terra di Andrenacci sul tiro di Pierini. È però il preludio del gol che arriva al 51’ con Pohjanpalo che riceve da Candela e da pochi passi apre le marcature. Le Rondinelle non ci stanno e si portano subito all’attacco. Al quarto d’ora il neo entrato Ndoj semina il panico nella difesa avversaria, salta tre avversari e calcia in porta ma il suo tiro è respinto. L’azione prosegue, la palla arriva a Jallow che rimette in mezzo ancora per Ndoj che stavolta ci prova di testa ma Joronen ferma la sfera in due tempi. Il pareggio è nell’aria e arriva puntuale al 61’ con Van de Looi bravo a risolvere una mischia in area nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo e l’incornata di Bisoli respinta corta da Joronen. Il Brescia non ci sta e al 66’ Rodriguez spaventa il pubblico del “Penzo” con una conclusione da posizione defilata che Joronen alza in corner. Un minuto più tardi ci prova anche Adorni con un colpo di testa da posizione centrale, ma senza trovare lo specchio della porta. Bisoli e compagni insistono ed è proprio il capitano ad avere la terza occasione in pochi minuti, ma la sua conclusione su cross di Rodriguez finisce alta. Alla mezz’ora girandola di cambi per entrambi gli allenatori che inserisco forze fresche in campo. A quattro minuti dallo scadere il Venezia spreca una nitida occasione in contropiede con Novakovich che si fa ipnotizzare da Andrenacci sciupando il cross di Zampano. Nei quattro minuti di recupero non accade più nulla e a partita termina con il punteggio di uno pari. Il Brescia rimane così al penultimo posto della classifica appaiato alla Spal a quota 18 punti.

Le Rondinelle riprenderanno gli allenamenti lunedì 13 marzo con una seduta pomeridiano presso il centro sportivo di Torbole Casaglia in vista della prossima sfida allo stadio “Rigamonti” contro il Genoa un program sabato 18 marzo alle 14.

IL TABELLINO

VENEZIA - BRESCIA 1-1

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela (81’ Novakovich), Milanese (72’ Andersen), Tessmann, Zampano; Tcherychev (62’ Johnsen), Pohjanpalo; Pierini (62’ Ellertsson). A disposizione: Bertinato, Neri, Modolo, Ciervo, Svoboda, Sverko, Jonsson. Allenatore Vanoli.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi (81’ Labojko), Bjorkengren (56’ Ndoj); Galazzi, Rodriguez (81’ Listkowski); Ayé (70’ Bianchi). A disposizione: Lezzerini, Karacic, Mangraviti, Adryan, Scavone. Allenatore Gastaldello

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

RETI: 52’ Pohjanpalo - 61’ Van de Looi.

AMMONITI: Candela, Ceppitelli - Huard, Bisoli.

NOTE: Calci d'angolo 4-5. Recupero pt 2', st 4'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.