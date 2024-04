Trasferta amara per il Brescia che cade a Venezia

Un Brescia sottotono rispetto alle ultime partite, esce sconfitto dalla trasferta del “Penzo” contro il Venezia che conquista i tre punti grazie alla doppietta realizzata da Tessman (gol e highlights).

La partita

Buon avvio di gara per il Brescia che nei primi minuti prova a impostare il gioco e a tenere alto il ritmo, senza riuscire però a creare vere occasioni da gol. La squadra di Maran mette in campo anche tanta fisicità per sopperire al divario con il Venezia che comunque emerge con il passare dei minuti e si vede poco dopo il quarto d’ora quando Pohjanpalo mette i brividi a Lezzerini colpendo il palo con una girata nell'area piccola. Il Venezia capisce che può far male e diventa padrone del campo confermando la supremazia al 20’ aprendo le marcature con Tessman, abile a ribadire in rete una corta respinta.

La formazione veneta trova il raddoppio otto minuti più tardi, ma il Var interviene per un fallo di Idzes su Lezzerini annulla il gol. Il Venezia insiste, ma l’estremo difensore biancoblù tiene aperta la partita salvando su Ellertsson.

Nella ripresa il film della partita non cambia con il Venezia che, pericoloso in più occasioni, deve fare i conti con le parate di Lezzerini. Il Brescia ha un timida reazione con Moncini e Jallow, entrambi vicini al gol, ma al minuto 90 ci pensa ancora Tessmann a segnare su azione d’angolo e a mettere la parola fine alla partita.

Il Brescia rimane così a quota 45 punti, ma complice la sconfitta della Sampdoria contro il Südtirol conserva il settimo posto in campionato.

Le Rondinelle torneranno in campo sabato 20 aprile allo stadio “Rigamonti” per ospitare la Ternana.

Il tabellino

VENEZIA - BRESCIA 2-0

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes (77’ Altare), Svoboda, Sverko; Candela, Busio (86’ Jajalo), Tessmann, Ellertsson (66’ Zampano), Bjarkason (77’ Lella); Pohjanpalo, Gytkjaer (66’ Pierini). A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Cheryshev, Dembelè, Andersen, Olivieri. Allenatore: Vanoli.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana (83’ Van de Looi), Mangraviti (59’ Papetti), Jallow; Bisoli, Paghera (46’ Fares), Besaggio (76’ Bertagnoli); Bianchi, Galazzi (14' st Bjarnason); Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Cartano, Fogliata, Ferro. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

RETI: 20' 90’ Tessmann.

AMMONITI: Sverko, Jajalo - Galazzi, Fares.

NOTE: Calci d’angolo: 9-3. Recupero: 1’-6’.