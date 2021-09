Valanga di gol per l’esordio del Cortefranca femminile: 3 a 3 contro la Roma Calcio Femminile

La prima partita della prima giornata di serie B femminile non ha deluso: 3 reti per parte e un punto ciascuno per Cortefranca e Roma Calcio Femminile. Sulla panchina del Cortefranca però non sedeva Roberto Salterio, mister della passata stagione e artefice della promozione in serie B della squadra. Una manciata di ore prima del debutto nel campionato, infatti, l’allenatore e la società hanno preso strade diverse ed è stato ufficializzato l’accordo di rescissione consensuale; sulla panchina dunque sedeva Nicoletta Mazza.

Le tre reti del Cortefranca sono arrivate tutte nel primo tempo: al 28’ Velati, pochi giri d’orologio ed arriva il raddoppio di Picchi. La Roma Calcio reagisce ed è Novelli a siglare il 2 a 1 e riaprire così la sfida. Nemmeno il tempo di esultare per le romane, allo scadere del 45’ è Vavassori che cala il tris per il Cortefranca. La Roma Calcio Femminile però non si disunisce e prova a riacciuffare la gara: Orlando mette a segno la seconda rete e apre al forcing finale, ciliegina sulla torta il gol di Polverino a meno 10 minuti dalla fine che porta il punteggio sul 3 a 3 finale.

Di seguito l’undici con cui è sceso in campo il Cortefranca:

Linardi, Vavassori, Gervasi, Valesi, Asperti, Lacchini, Velati, Kiem, Picchi, Brevi, Freddi