Una rete per parte: finisce in parità la sfida tra Virtus CiseranoBergamo e Sporting Franciacorta

Allo stadio Rossoni di Ciserano è andata in scena la 28esima giornata di serie D, girone B, tra Virtus CiseranoBergamo e Sporting Franciacorta. La sfida è stata arbitrata dal signor Giordano, coadiuvato dagli assistenti Tortolo e Marchesin.

Ad un primo tempo di sostanziale equilibrio, è seguita una seconda frazione di gioco pressoché identica ma impreziosita da un gol per parte. La prima frazione di gioco è terminata sul punteggio di 0 a 0, senza che nessuna squadra riuscisse a trovare lo spunto necessario per perforare le difese avversarie. Nella ripresa di gioco però, le fasi offensive sono state le protagoniste. La prima squadra a passare in vantaggio è stata quella di casa, con Pellegrini in rete al 14’ della ripresa. Dopo circa un quarto d’ora arriva la risposta di Piccinni per lo Sporting Franciacorta, al 36’, autore della rete del pareggio. Tornate in situazione di parità, nessuna delle due squadre riesce a creare lo scatto decisivo per la vittoria finale.

Lo Sporting Franciacorta raccoglie così un punto dalla sfida in trasferta e sale a quota 38 punti in classifica, in una posizione di metà classifica e lontani dalla zona playoff, specchio di una stagione giocata al di sotto delle aspettative.