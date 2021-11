Un punto per parte nella sfida tra Pro Sesto e Cortefranca in serie B femminile: 0 a 0 finale

Un pareggio a reti inviolate tra Cortefranca e Pro Sesto chiude la settima giornata di campionato per la formazione bresciana. Un punto per parte nella sfida tenutasi al Comunale “D.Crippa” di Cinisello Balsamo, ambiente di casa per la Pro Sesto.

Il pareggio accontenta parzialmente entrambe le squadre, sicuramente il Cortefranca perché mette così finire ad una serie di sconfitte lunga quattro turni. L’ultima vittoria, e fino ad ora unica, risale alla seconda giornata di campionato, seguita ad un pareggio all’esordio contro la Roma Calcio Femminile. In seguito la squadra ha raccolto solo sconfitte, in alcune casi con una prestazione non all’altezza ed in altre situazioni con un pizzico di sfortuna di troppo, il riferimento va ad esempio alla sconfitta interna contro il Ravenna Women per 2 a 3.

In questo settimo turno ci sono stati alcuni miglioramenti da parte della squadra bresciana, primo tra tutti il non aver subito reti per la prima volta in questo campionato. Pro Sesto e Cortefranca salgono a quota 5 punti in campionato, virtualmente salve ma la distanza con il fondo della classifica è ridottissimo e sarà pertanto necessario invertire il trend negativo per conquistarsi la conferma in serie B.

Il prossimo incontro sarà casalingo contro il Cesena femminile, vittoriosa con un rotondo 4 a 0 contro la Sassari Torres Femminile.