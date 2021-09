Un punto per parte: così comincia il campionato Eccellenza per Carpenedolo e Atletico Castegnato

Il Carpenedolo incontra l'Atletico Castegnato per il primo match del campionato Eccellenza del girone C lombardo

Il Carpenedolo inaugura il campionato Eccellenza con un pareggio contro l’Atletico Castegnato e le due squadre conquistano dunque un punto per parte. Il Carpenedolo parte sicuramente meglio e il primo tempo macina gioco senza però riuscire a concludere in rete, complici anche una serie di buone parate da parte del portiere avversario, Chini.; le squadre vanno perciò a riposo con le reti inviolate. La spinta decisiva arriva dalla panchina per il Carpenedolo, Venturi entra e sigla la rete del vantaggio grazie ad un assist di Porro, autore di un’ottima prestazione lungo tutta la partita.

Nonostante lo svantaggio subito, il Castegnato non si disunisce e attacca. Vignani riesce a pareggiare un giro d’orologio prima della grandinata che ha costretto l’arbitro alla sospensione della partita. Una volta tornate in campo, le due squadre hanno conservato il punteggio in essere: 1 punto per parte in questo avvio stagionale.

Al termine dell’incontro Venturi ha rilasciato una veloce intervista nella sala stampa dello stadio, ha sottolineato la mancanza di lucidità nella conclusione finale verso la porta: “Dobbiamo sfruttare le occasioni che il mister ci mette a disposizione e la concorrenza in attacco è sicuramente positiva. Resta un po’ di amaro in bocca viste le occasioni, potevamo chiudere in vantaggio almeno il primo tempo.”