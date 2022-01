Un’ottima prima parte di stagione per il Rovato: 31 punti e secondo posto del girone C di Eccellenza

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Il Rovato è stato protagonista di una brillante prima parte di stagione, un rendimento da prima della classe o quasi, dietro solo alla corazzata Lumezzane. La squadra si trova in seconda posizione, con 31 punti conquistati in 15 partite giocate. Sono state ben 9 le vittorie, 4 i pareggi e solo 2 le sconfitte. La rosa ha dimostrato una buona fase difensiva, accompagnata da una fase offensiva prolifica: a fronte di ben 24 reti segnate, sono state solo 11 quelle subite. Un dato che balza all’occhio, inoltre, è l’età media della rosa: 22.3 anni, il margine di crescita del gruppo è importante. Lo scettro di capocannoniere è contesto da Colonetti e Guerini, entrambi a quota 5 reti in questa prima parte di stagione.

Analizzando l’andamento in casa ed in trasferta della squadra, il Rovato si dimostra molto più cinico fuori casa: su 31 punti totali, ben 23 sono arrivati dalle sfide in trasferta; il dato sulle reti è altrettanto emblematico, a fronte dei 24 gol totali, solo 7 sono stati fatti nelle gare casalinghe. Un trend che sarà sicuramente da migliorare nel corso della seconda parte di stagione, il secondo posto infatti è minato dal Prevalle, che preannuncia un testa a testa fino al termine del campionato.