Ufficiale: Gennaro Borrelli e Michele Avella sono del Brescia

Il Brescia Calcio ha annunciato ufficialmente di aver esercitato il diritto di opzione per i riscatti dei calciatori Gennaro Borrelli e Michele Avella, entrambi in comproprietà con il Frosinone. L'operazione è costata 3.5 milioni di euro e sottolinea la volontà della società di costruire una rosa forte e ambiziosa, in grado di lottare per le posizioni di vertice e la promozione in Serie A.

Per Borrelli è pronto un accordo quadriennale a 370mila euro netti stagione e un ruolo da protagonista nello scacchiere di mister Maran. Avella, invece, con buone probabilità si contenderà ancora il posto da vice Lezzerini con Lorenzo Andrenacci.