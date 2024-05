Ufficiale: si separano le strade della Feralpisalò e Marco Zaffaroni

Dopo una stagione difficile, culminata con la retrocessione in Serie C, Marco Zaffaroni non sarà più l'allenatore della Feralpisalò. La notizia è stata ufficializzata oggi con una nota della società, segnando la conclusione della sua esperienza gardesana. Zaffaroni era subentrato lo scorso 23 ottobre a Stefano Vecchi, l'allenatore che aveva guidato la Feralpisalò alla storica promozione in Serie B. Nonostante l’impegno e gli sforzi di Zaffaroni e della squadra, la Feralpisalò ha affrontato una stagione travagliata. Le sfide sul campo si sono rivelate insormontabili e, al termine del campionato, la squadra ha visto svanire il sogno della salvezza.

Il comunicato del club

Feralpisalò comunica che nella prossima stagione non proseguirà il rapporto di collaborazione con Marco Zaffaroni.

Feralpisalò ringrazia Marco Zaffaroni per aver guidato con dedizione e professionalità la Prima Squadra verdeblù incarnando fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. La società estende il ringraziamento anche ad Alessandro Gazzi.

Le parole del Direttore sportivo Andrea Ferretti: “Ci tengo a ringraziare sentitamente mister Zaffaroni per il grande lavoro profuso in questi mesi. Ho avuto il piacere di lavorare al fianco di una persona con grandi valori umani e professionali, che rimarrà per sempre nel cuore della nostra società”.

Marco Zaffaroni: “Ringrazio i Leoni del Garda per l'opportunità ed esprimo gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff inviando un pensiero speciale ai tifosi verdeblù che non hanno mai smesso di supportare la squadra durante questo intenso percorso. Sono orgoglioso dell’atteggiamento, dell’attaccamento e della caparbietà che abbiamo sempre messo in campo. Non è finita come speravamo, ma questo club saprà ripartire da solide fondamenta. Buona fortuna, Feralpisalò”.