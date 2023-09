Ufficiale: Balotelli lascia il Sion e torna all'Adana Demirspor

La notizia circolava da questa mattina e ora è arrivata anche l’ufficialità: Mario Balotelli torna all'Adana Demirspor. L’attaccante bresciano aveva un contratto con il Sion fino a giugno 2024, ma già da qualche giorno si stava allenando da solo. A ufficializzare la separazione con il club svizzero è stato lo stesso presidente Christian Constantin: "Tutto si e' risolto in un modo molto cortese con Mario. Il documento che abbiamo preparato è ora nelle mani dei nostri avvocati che dovranno formalizzarlo".



Esperienza poco felice in Super League, il massimo campionato svizzero, per Balotelli che ha collezionato 18 presenze e realizzato sei gol che però non sono bastati a evitare la retrocessione.Il ritorno in Turchia è avvenuto in poche ore: pronto ad accogliere “Super Mario” l'Adana Demirspor, dove Balotelli ha giocato nella stagione 2021/2022 segnando 19 gol in 33 presenze. Per il centravanti bresciano un contratto annuale più opzione sul secondo e una nuova chance per inseguire il sogno mai svanito della Nazionale.