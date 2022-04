Turno di pausa per la serie D, le squadre torneranno in campo nel weekend per la 34esima giornata

Un turno di stop per le squadre impegnate nel campionato di serie D, una settimana per rifiatare alla luce di una stagione che definirla fitta è riduttivo, complice alcuni slittamenti di gare a causa covid nei mesi invernali. L’anticipo del sabato, in programma il prossimo 23 aprile, sarà tra Legnano e Arconatese, mentre gli altri match si disputeranno domenica 24 aprile.

Il Breno giocherà in casa contro il Real Calepina, intenzionato a riconquistarsi i 3 punti dopo il pareggio, non con pochi rammarichi, contro il Leon. Leon che sarà la sfidante, in trasferta, del Desenzano Calvina: anche nel suo caso i 3 punti sono d’obbligo, forse più del Breno, perché la squadra deve difendere l’accesso ai playoff. Lo Sporting Franciacorta, infine, è impegnato in trasferta sul campo della Brianza Olginatese.