Tris della Bedizzolese contro il Pro Palazzolo

Allo stadio di Bedizzole è andata in scena la tredicesima giornata del campionato Eccellenza tra Bedizzolese e Pro Palazzolo e la formazione di casa si è imposta con un netto 3 a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Savino, coadiuvato dagli assistenti Cattaneo e Algieri.

Il primo tempo è stato equilibrato, le due squadre si sono fronteggiate senza che nessuna delle due riuscisse ad avere la meglio. La rete di Fogliata per la Bedizzolese è arrivata solo allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, il Pro Palazzolo l’ha subita nel momento peggiore perché non ha avuto il tempo di processarla sul campo. Il duplice fischio è infatti arrivato poco dopo e il punteggio era 1 a 0 per la formazione di casa.

Il ritorno in campo ha visto di nuovo un sostanziale equilibrio, le sortite offensiva del Pro Palazzolo non hanno però mai impensierito la squadra avversaria e di fatto i pericoli corsi sono zero. Al 35’ del secondo tempo regolamentare Bertoli sigla il doppio vantaggio per la Bedizzolese, che diventa triplo allo scadere, sempre con Bertoli. Al triplice fischio il risultato è 3 a 0 per la formazione di casa. Tre punti importanti per la Bedizzolese che le permettono di allontanarsi, con lentezza, dalla zona playout. Non si può dire lo stesso per la Pro Palazzolo, ancora ferma in penultima posizione a quota 6 punti.