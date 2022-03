Tris dell’Atletico Castegnato: 3 a 0 contro la Bedizzolese

L’Atletico Castegnato vince per la seconda volta consecutiva con un netto 3 a 0, in questo caso contro la Bedizzolese, e fa un balzo importante in classifica, arrivando a quota 35 punti e posizionandosi in quarta posizione. Al Comunale di Castegnato la sfida è stata arbitrata dal signor Passarotti, coadiuvato dagli assistenti Perrella e Mapelli. La formazione di casa si è imposta per 1 rete a 0 nel corso della prima frazione di gioco, in gol Torri al 17’. Dopo il duplice fischio, la squadra non ha tirato i remi in barca ma ha continuato ad attaccare ed a così trovato la rete del raddoppio e del tris in tre minuti: Sorteni al 16’ e Sinigaglia al 19’ mettono il punto al match.

Una partita vinta senza affanni che fa seguito alla brillante prestazione messa in campo la settimana prima. L’avversario, in quella circostanza, era di altro tenore però: l’Atletico Castegnato è riuscito ad imporsi per 3 a 0 anche sul campo del Prevalle, al momento secondo in classifica a quota 39 punti.

Grazie alle recenti prestazioni, l’Atletico si è guadagnato un posto nella zona playoff ed ora sarà complicato difenderlo: a quota 35 punti ci sono altre tre squadre (Carpenedolo, Rovato e Valcalepio).