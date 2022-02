Tris del Valcalepio contro il Pro Palazzolo in Eccellenza

Il Valcalepio vince per 3 reti a 0 contro il Pro Palazzolo e sale a quota 22 punti nella classifica del girone C di Eccellenza, lontano solo un punto dalla zona valida per i playoff. Il Pro Palazzolo invece si trova nella situazione opposta, al penultimo posto in classifica lotta per rientrare nei playout ed evitare la retrocessione diretta, prevista in caso di ultimo posto.

La sfida si è svolta nello stadio comunale di Palazzolo Sull’oglio, casa del Pro Palazzolo. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gabbio, coadiuvato dagli assistenti Zanibelli e Nanfa. Il Valcalepio passa in vantaggio dopo 25’ di gioco grazie alla rete di Bonfanti, al duplice fischio la formazione ospite conduceva per uno a zero ma la partita era tutto sommato aperta. Il raddoppio però, arrivato al 14’ del secondo tempo regolamentare, ha tolto le speranze al Pro Palazzolo e la rete porta la firma di Granillo. Il tris è arrivato al 44’ con Ndiaye, che ha messo il definitivo sigillo sulla gara.