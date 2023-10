Triestina-Lumezzane, i convocati e le parole pre partita del mister Arnaldo Franzini

Sabato 14 ottobre alle ore 14, il Lumezzane affronterà la Triestina allo stadio “Nereo Rocco”, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. A quota dieci punti in classifica e reduci dal pareggio esterno contro il Trento, i rossoblù affrontano la seconda partita consecutiva fuori casa in cerca di punti preziosi in ottica salvezza. Tre punti avanti ci sono i biancorossi che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in casa del Renate. Al termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini ha analizzato così l’incontro:

“Andiamo ad affrontare una gara a dir poco complicata contro una delle favorite del girone. Noi andremo lì per stupire con la voglia di fare il nostro gioco e di portare a casa il massimo del risultato. Non penso sia penalizzante per la Triestina non giocare nel suo stadio, anche perché l’unica gara che ha perso si giocava al Nereo Rocco. I ragazzi stanno bene, a parte Calì avremo tutti i a disposizione e, soprattutto grazie ai tanti impegni sia di campionato che di coppa, i giocatori andranno pian piano ad accumulare un minutaggio importante“.

Questa, invece, la lista dei giocatori scelti dal tecnico rossoblù:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco;

Difensori: Deratti, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Pogliano, Righetti, Regazzetti, Troiani, Scremin;

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari, Taugoudeau;

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.