Triestina vs Feralpisalò: i convocati di mister Stefano Vecchi

Questa mattina la Feralpisalò ha svolto l’allenamento di rifinitura allo stadio “Turina” di Salò in vista della prossima gara di campionato in programma domenica 4 dicembre contro la Triestina. Per la sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, mister Stefano Vecchi ha convocato Armati e Gualandris dalla Primavera 2, mentre tra i non convocati ci sono Carraro, Pittarello, Icardi, Neri, Siligardi e Verzeletti. Nella lista dei diffidati, invece, ci sono Legati e D’Orazio. Reduce dalla sconfitta esterna per 2 a 0 contro il Piacenza, la Triestina è scivolata all’ultimo posto a quota 11 punti sorpassata proprio dalla formazione emiliana. La Feralpisalò è invece reduce da due vittorie consecutive, l’ultima conquista nel turno infrasettimanale contro la Juventus Next Gen. I salodiani sono al secondo posto a quota 30 punti a un solo punto dalla capolista Pordenone impegnata in trasferta contro la Pro Vercelli.

La partita si disputerà allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste con calcio d'inizio alle 14:30 e sarà visibile su Eleven Sports.

Le parole di mister Stefano Vecchi alla viglia della partita.

"Domani saremo in emergenza, tra infortuni e influenza. Sarà una partita difficile per entrambe le formazioni. Dovrò fare delle scelte perché purtroppo siamo contati e alcuni giocatori non sono al 100%. Dobbiamo comunque continuare il nostro percorso e mantenere la nostra continuità. Loro stanno affrontando un momento difficile e sicuramente vogliono provare ad uscirne. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita e pensare al nostro campionato”.

La lista dei convocati:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati*, 15 Armati, 19 Pilati, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 28 Gualandris, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 17 Guerra, 20 D’Orazio.

Fonte immagine: Feralpisalò.