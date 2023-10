Trento-Lumezzane, i convocati e le parole pre partita del mister Arnaldo Franzini

Sabato 7 ottobre alle ore 18:30, il Lumezzane affronterà il Trento allo stadio “Briamasco”, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. A quota nove punti in classifica e reduci in campionato dalla sconfitta interna contro il Renate, i rossoblù vogliono tornare a fare punti anche per evitare il sorpasso del Trento che insegue a una sola lunghezza e vuole riscattare la sconfitta subita tra le mura amiche nel turno precedente contro il Padova.

Al termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini ha analizzato così l’incontro:

“Ci prepariamo per una trasferta molto difficile contro un avversario che punta alle prime posizioni della classifica. La vittoria di mercoledì in Coppa Italia contro l’Atalanta ci ha ridato morale dopo la beffarda sconfitta con il Renate. Tanti giocatori hanno fornito risposte importanti e quindi siamo motivatissimi per andare sul campo del Trento a fare una grande partita. Ad eccezione di Calì e Scremin avrò a disposizione la rosa al completo”.

Questa, invece, la lista dei giocatori scelti dal tecnico rossoblù:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco;

Difensori: Deratti, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Pogliano, Righetti, Regazzetti, Troiani;

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari, Taugoudeau;

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.