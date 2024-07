Ufficiale: Trent Buhagiar è un nuovo calciatore del Brescia

Il Brescia Calcio ha ufficializzato l'acquisto dell’attaccante australiano Trent Buhagiar, proveniente dal Newcastle Jets. Il giocatore ha firmato un contratto di una stagione, che lo legherà ai biancoazzurri fino al 30 giugno 2025. L'annuncio è stato dato dalla società tramite un comunicato stampa diffuso questa mattina.

Nato a Gosford, Australia, il 27 febbraio 1998, Buhagiar ha mostrato fin da giovane le sue doti di velocità e capacità di dribbling, caratteristiche che lo hanno reso uno degli attaccanti più interessanti della A-League australiana. Cresciuto nelle giovanili del Central Coast Mariners, ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2015. Dopo tre campionati con i Mariners, si è trasferito al Sydney FC con cui ha vinto il titolo australiano nel 2020. Nell’ultima stagione, Buhagiar ha giocato con il Newcastle Jets, dove ha collezionato 23 presenze, realizzando 5 gol decisivi, confermandosi come uno degli attaccanti più promettenti del campionato australiano.

La sua capacità di giocare sia come ala sia come punta centrale lo rende un giocatore duttile. Con la sua velocità e la sua abilità nel creare occasioni da gol, il giocatore australiano offre quindi nuove opzioni al tecnico Rolando Maran. Buhagiar avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore nel campionato italiano, un palcoscenico molto diverso dalla A-League. La sua sfida sarà adattarsi rapidamente alle dinamiche della Serie B italiana, dove la fisicità e la tattica sono aspetti predominanti del gioco. Tuttavia, con la sua esperienza e le sue qualità, Buhagiar ha il potenziale per diventare un giocatore chiave per il Brescia, contribuendo a migliorare le prestazioni della squadra e a raggiungere gli obiettivi stagionali.