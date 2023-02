Il torneo di Borgosotto è giunto alla 14ª edizione

Lo storico torneo di Borgosotto (frazione di Montichiari) è giunto alla 14ª edizione edizione che quest’anno è stata inaugurata il 14 gennaio con l’ormai consueta “Winter Cup”. Nato come trofeo notturno per i “grandi”, nel corso degli anni la manifestazione ha cambiato veste ritagliandosi uno spazio importante e riconosciuto come uno tra i più prestigiosi e rinomati tornei di calcio giovanile bresciano dedicato all’attività di base. Nell’arco di cinque fine settimana, la manifestazione ha ospitato 64 squadre di tre categorie differenti (esordienti, pulcini e primi calcio) provenienti anche da fuori provincia, soprattutto dal mantovano. Grazie alle sue dimensioni ridotte, il centro sportivo Borgosotto riesce a trasmettere calore ai giovani atleti che con il pubblico vicino hanno l’impressione di essere davvero in uno stadio. Un ambiente coinvolgente che vanta come fiore all’occhiello l’ospitalità e l’ottima cucina curata dal gruppo di volontari. Domenica 15 febbraio terminerà la “Winter Cup”, ma l’appuntamento con il torneo di Borgosotto si ripeterà in altre due occasioni: questa primavera e a settembre.