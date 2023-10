Torneo di Borgosotto, conclusa la 14ª edizione dedicata a Gianni Guindani

È terminata domenica 8 ottobre la 14ª edizione del torneo di Borgosotto, la storica manifestazione di calcio giovanile organizzata a Montichiari. Un’edizione diversa dalle precedenti perchè per la prima volta non è stato presente Gianni Guindani, promotore e organizzatore del torneo, scomparso a maggio di quest’anno. Per ricordare e omaggiare la sua passione, la manifestazione è stata dedicata proprio a Gianni, che ne è stato l’anima, nonché amico di bambini e genitori che attendevano il torneo per trascorrere giornate di sano sport e divertimento. A prendere le redini dell’organizzazione sportiva è stata la figlia Carla. A lei è stato affidato l’onore e l’onore di portare avanti il lavoro del papà Gianni che ha sempre affiancato in tutte le iniziative. Un compito non facile, soprattuto a livello emotivo, ma che è già stato ben eseguito.

Iniziato venerdì 8 settembre, il torneo ha infatti riscosso grande successo: ben 48 le squadre partecipanti suddivise tra categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Numeroso anche il pubblico che ha riempito la tribuna e affollato la tradizionale e sempre apprezzata cucina gestita dai volontari di Borgosotto. Ora qualche mese di riposo prima del nuovo appuntamento in programma a gennaio quando sul sintetico monteclarense partirà l’edizione invernale “Winter Cup”.