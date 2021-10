Tornano i tre punti: il Desenzano Calvina batte 2 a 1 la Castellanzese

Il Desenzano Calvina torna a punteggio pieno dalla trasferta contro la Castellanzese e dimostra di aver assorbito al meglio la sconfitta precedente contro il San Giuliano City. La vittoria finale, 2 reti a 1 per gli ospiti, permette alla squadra di rimanere al secondo posto in classifica di serie D con 15 punti.

La gara inizia a ritmi molto alti e le occasioni arrivano da una parte e dall’altra: la prima squadra ad arrivare alla conclusione a rete è la Castellanzese con Colombo, dal lato destro dell’area fa partire una conclusione pericolosa ma è bravo a respingere il portiere del Desenzano. Poco dopo il quarto d’ora di gioco arriva la prima occasione vera per il Desenzano sull’asse Ruffini, Aliù e Marangon, abile nel servire subito Gerevini che va a concludere a rete, il tiro si spegne però di poco a lato.

La situazione si sblocca al 28’ ed è il Desenzano Calvina a passare in vantaggio: Agazzi lascia partire dalla destra un cross perfetto per Aliu che deve solo indirizzare in rete. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1 a 0, nonostante il Desenzano abbia spinto alla ricerca del gol della tranquillità.

9’,14’ e 17’ sono i minuti delle tre grandi occasioni della Castellanzese per agguantare il pareggio, il portiere Sellitto è fondamentale sull’ultima conclusione e tiene il risultato ancora a favore del Desenzano. Il pareggio però è solo rimandato e al 23’ Compagnoni riesce ad insaccare. La rete subita però non fa disunire la squadra di mister Florindo ed i suoi provano a cercare il gol vittoria fino alla fine, costanza premiata perché al 46’ la respinta sul tiro di Ferrari diventa buona per l’accorrente Aliu, che insacca e mette a segno la sua doppietta personale.

Al termine della sfida mister Florindo si è detto molto soddisfatto per la prestazione, in alcuni casi si sarebbe potuta migliorare la lettura delle situazioni di gioco ma sono aspetti su cui la squadra dovrà lavorare: “Abbiamo fatto una partita molto importante nel primo tempo dove forse meritavamo un po’ di più, siamo stati disattenti sul loro calcio piazzato nel secondo tempo ma poi siamo stati attenti. Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo nella lettura della situazione ma non di concentrazione, dovevamo cercare di più la profondità e limitare la loro pressione iniziale.”