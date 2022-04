Tornano i tre punti a Desenzano: il Calvina batte 4 a 1 il Vis Nova Giussano

Al Tre Stelle Francesco Ghizzi di Desenzano del Garda è andata in scena la 33esima giornata di serie D, girone B, che ha visto in campo il Desenzano Calvina contro il Vis Nova Giussano. Una partita senza storia, terminata 4 a 1 per la formazione di casa che ha così ritrovato i tre punti.

L’arbitro della sfida è stato il signor Palumbo, coadiuvato dagli assistenti Pandolfo e Boato. Il vantaggio è arrivato quasi subito per il Desenzano Calvina, sono bastati due minuti a Spini per insaccare la prima rete. Il Vis Nova Giussano però è rimasto bene in partita e non ha corso rischi, anzi all’ottavo minuto è riuscito a centrare il pareggio ed il risultato è rimasto invariato fino al duplice fischio.

Al quarto d’ora dalla ripresa del gioco però, la squadra si è disunita: è arrivato così il nuovo vantaggio del Desenzano Calvina, ancora con Spini. Franzoni al 27’ e poi Pinardi al 49’ portano il punteggio finale sul 4 a 1 per la formazione di casa. Una larga vittoria che porta il Desenzano a quota 55 punti, continuando ad occupare l’ultimo posto disponibile per la zona playoff.