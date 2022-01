Tornano i 3 punti per lo Sporting Franciacorta: 3 a 2 contro il Crema

Lo Sporting Franciacorta vince la prima sfida del 2022 contro il Crema: 3 a 2 il risultato finale, con la squadra di casa che ha corso decisamente troppi rischi nel corso del secondo tempo. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Palmieri, coadiuvato dagli assistenti Gibin e Zoccarato.

Gli uomini di mister Maspero hanno chiuso il primo tempo in netto vantaggio: 3 a 0, in rete Mozzanica al 4’ e poi al 23’, Basanisi al 43’ sigla la rete del tris. Un vantaggio molto ampio conquistato in 45 minuti dovrebbe mettere il risultato in cassaforte, la squadra però ha permesso al Crema di rimontare due reti. Nel secondo tempo, infatti, complice un’espulsione per lo Sporting, la squadra non si è mossa come nella prima frazione di gioco e il Crema ne ha approfittato: Bertelli al 38’ ha accorciato le distanze e infine Ferretti, su rigore, ha portato il risultato sul 3 a 2.

Il ritorno ai tre punti per lo Sporting Franciacorta permette di mettere nel dimenticatoio l’ultima sfida del 2021, la pesante sconfitta nel derby bresciano contro il Breno. La vittoria, tuttavia, avrà bisogno di seguito già dalla prossima domenica, per dimostrare che la squadra può ancora lottare per risalire la classifica.