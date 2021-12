Tornano i 3 punti per il Prevalle: vittoria per 1 a 0 sul Forza e Costanza

Il Prevalle si impone sul Forza e Costanza per 1 a 0 e conquista tre punti importanti, fondamentali per restare nella parte alta della classifica del girone C di Eccellenza. L’arbitro dell’incontro, giocato al comunale di Prevalle, è stato il signor Pina, coadiuvato dagli assistenti Rivetti e Candiani.

Il Prevalle passa in vantaggio al 19’ della prima frazione di gioco con Roma, bravo ad approfittare della respinta corta del portiere sul precedente colpo di testa di Guariniello: Roma deve solo appoggiare in rete il pallone e siglare così il gol. Il risultato finale è di 1 a 0 ma sta stretto alla squadra di casa data la quantità di occasioni create: nel corso della sfida sono ben 5 le occasioni nitide che si crea il Prevalle, il portiere ospite però si è superato e ha tenuto viva la partita fino al triplice fischio.

Il Prevalle dimostra così di aver già smaltito la sconfitta della giornata precedente, un netto 3 a 0 contro il Lumezzane, e ancor prima un pareggio interno contro il Vobarno. La squadra è tornata a conquistare i 3 punti e resta così in scia con le prime della classifica. Domenica è in programma la sfida contro la Pro Palazzolo, in trasferta: una sfida ostica perché la squadra di casa è a caccia di punti per risalire dalla penultima posizione che occupa al momento.