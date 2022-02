Tornano i 3 punti al Rigamonti: il Brescia vince 2 a 0 contro l’Ascoli e sale al primo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Il turno infrasettimanale del campionato di serie B regala finalmente i 3 punti casalinghi al Brescia: la squadra torna a vincere all’interno dello stadio di casa, il Rigamonti, contro l’Ascoli. Decisiva è la doppietta di Palacio, autore di un gol per tempo. L’arbitro della sfida è stato il signor Di Martino, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Cipriani.

Il Brescia vince grazie a Rodrigo Palacio, in rete al 19’ del primo tempo regolamentare e poi nuovamente al 7’ della ripresa. Rischia solo in un’occasione, con Falasco, autore di una grande conclusione su cui Joronen si supera e riesce a deviarla. La squadra di mister Inzaghi dopo la seconda rete fa tanto possesso senza cercare la rete del tris, si limita alla gestione del pallone e l’Ascoli, dal canto suo, fa poco o nulla per ribaltare la sfida.

Il punteggio regala i 3 punti al Brescia, contemporaneamente si fermano Lecce (sconfitto dal Cittadella), Cremonese (pareggio con il Vicenza) e Pisa (pareggio con il Parma): i punti conquistati fanno salire la squadra a quota 47, occupando la prima posizione del campionato con un punto di vantaggio sulle inseguitrici.

Mister Inzaghi al termine della sfida ha però sottolineato come sia necessario evitare di montarsi la testa ma anzi tener i piedi ben fermi a terra, continuando a lavorare come si è sempre fatto: "Teniamo i piedi ben saldi a terra, ma noi ci abbiamo sempre creduto e sono felice soprattutto per i ragazzi. Voglio fare I complimenti a Karacic perché è una gioia quando tutti si fanno trovare pronti così".