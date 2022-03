Torna la vittoria per la Bedizzolese dopo 4 sconfitte consecutive: è 2 a 0 contro il Vobarno

La Bedizzolese si risolleva dopo quattro turni di risultati negativi e ritrova la via dei 3 punti senza subire reti. La sfida con il Vobarno, valida per la 25esima giornata di Eccellenza, girone C, si chiude con la vittoria della squadra di casa per 2 reti a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Guitaldi, coadiuvato dagli assistenti Arshad e Candiani.

Un gol per tempo chiudono la pratica Vobarno: in rete Fogliata al 23’ della prima frazione di gioco e poi Paghera, allo scadere del secondo tempo regolamentare, chiude la pratica. La vittoria porta la squadra fuori dalla zona playout per il momento, a quota 29 punti.

Mister Tagliani ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte da BresciaOggi, sulla partita disputata dalla squadra e sul momento che si sta vivendo: “Sulla prestazione in campo ci sono poche perplessità, la squadra ha dimostrato una determinazione feroce. Abbiamo subito un tiro in porta in 90 minuti e creato quattro o cinque occasioni da gol. Nell’arco di una stagione ci sono sia i momenti esaltanti sia le fasi più delicate: la bravura è nella capacità di soffrire e superarli.”