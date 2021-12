Torna la vittoria casalinga per il Desenzano Calvina: 2 a 1 contro l’Arconatese

Il Desenzano Calvina conquista i 3 punti casalinghi in palio nella sfida contro l’Arconatese e si guadagna il terzo posto nel girone B di serie D. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Castellone, coadiuvato dagli assistenti Cardona e Roncari.

Le squadre erano alla terza sfida settimanale e mister Florindo ha schierato una squadra dal modulo differente, il 3-5-2. Un cambio che la formazione ha dimostrato di aver assorbito fin da subito dal momento che il vantaggio arriva dopo soli 6 minuti di gioco: Aliu viene atterrato in area di rigore, ad incaricarsi della battuta è Giani che non sbaglia e sigla l’1 a 0. Il primo squillo dell’Arconatese arriva subito dopo, con un’ottima conclusione dalla distanza su cui però il portiere del Desenzano non si fa trovare impreparato e devia in corner. Allo scadere del primo tempo regolamentare, la squadra di casa ha l’occasione per raddoppiare il vantaggio ma il portiere avversario è attento e con un colpo di reni respinge la conclusione di Campagna.

Nel corso della ripresa l’Arconatese trova la via del gol dopo 11 minuti: un’incertezza di Sellitto nell’uscita alta, sugli sviluppi di un calcio di punizione, permette a Parravicini di insaccare la rete del pareggio. La formazione di casa però dimostra di voler la vittoria ed aumenta i giri del motore in avanti: al 32’ è Agazzi a riportare in vantaggio il Desenzano Calvina, al primo centro stagionale.

Mister Florindo si è detto soddisfatto della prestazione messa in campo dalla sua squadra, la vittoria è stata voluta e cercata ma allo stesso tempo bisognava fare i conti con la terza partita settimanale e la gestione delle energie era fondamentale: “Oggi volevamo vincere la partita, siamo alla terza sfida settimanale e la gestione delle energie era parte integrante del match, rinunciando magari ad essere belli ma siamo stati ugualmente efficaci. Aliu è un giocatore fantastico che determina ogni partita, anche in questa occasione l’ha fatto e credo sia anche in crescita nella gestione dei momenti della partita. Tutta la squadra però ha fatto ampiamente il suo dovere, bravi ad interpretare una partita preparata in due giorni.”