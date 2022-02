Torna in campo la serie B femminile: il Brescia vince 3 a 2 contro la Torres

Il Brescia femminile torna finalmente in campo dopo quasi due mesi di stop forzato, dopo la sosta invernale, infatti, la serie B femminile è stata fermata per la nuova variante Omicron e la pausa si è protratta fino ad inizio febbraio. Il Brescia è tornato a giocare tra le mura amiche del centro sportivo Rigamonti ed è riuscito ad imporsi per 3 a 2 contro un’ottima Torres.

La prima occasione per il Brescia coincide con il vantaggio per le squadre di mister Garavaglia: Pasquali approfitta di un errore in fase di disimpegno del portiere della Torres ed insacca senza problemi. Il vantaggio fa spingere sull’acceleratore le ragazze di mister Garavaglia, che collezionano occasioni all’11’ e poi al 13’ minuto. Cinque minuti più tardi però arriva il pareggio delle avversarie: anche per le bresciane si è trattato di un errore in fase di disimpegno e Bassano ne approfitta insaccando il pallone. Nel finale di primo tempo il Brescia ha continuato a provarci arrivando diverse volte alla conclusione, nessuna di queste però ha realmente impensierito il portiere avversario.

Nel corso della ripresa, la formazione di casa ha impiegato 13 minuti prima di passare nuovamente in vantaggio: è ancora Pasquali ad insaccare, brava ad anticipare tutti sugli sviluppi di un corner. Di nuovo però si ripete lo schema del primo tempo: al 22’ è la Torres a trovare la via del pareggio, anche in questo caso dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Brescia però continua a provarci con insistenza e il gol vittoria arriva al 42’, grazie al neoacquisto Porcarelli che conquista un calcio di rigore, poi trasformato da Luana Merli.

Mister Garavaglia ha avuto solo parole di elogio per la sua squadra: “Non era scontata una prestazione così perché non giocavamo una partita contro un’avversaria da quasi due mesi però devo dire che questo è un gruppo molto solido, fatto da ragazze professionali che danno sempre il massimo.”