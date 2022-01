Torna in campo il Breno: vittoria contro il Vis Nova Giussano e sale a quota 29 punti

Al comunale di Breno torna in campo la serie D e la squadra di casa lo fa nel migliore dei modi: il Breno si impone per 2 reti a 1 contro il Vis Nova Giussano, decisiva la doppietta di Mauri. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Schmid, coadiuvato dagli assistenti Dervishi e Piccinini.

Il Breno ha iniziato con il piglio giusto la sfida, un buon pressing e delle ottime trame offensive hanno permesso alla squadra di mister Tacchinardi di passare a condurre dopo 18 minuti di gioco: il gol è arrivato sull’asse Triglia – Mauri, quest’ultimo bravo a colpire ed insaccare con precisione. Il vantaggio, tuttavia, è durato solo una manciata di minuti, il Vis Nova ha subito recuperato con Manti, autore del pareggio al 22’ del primo tempo. Il gol della vittoria è poi arrivato nel corso del secondo tempo, sempre con Mauri, questa volta su calcio di rigore. Una rete fondamentale che regala i 3 punti al Breno e la squadra sale così a quota 20.

Al termine della sfida, mister Tacchinardi ha sottolineato le difficoltà del momento ed ha elogiato la sua squadra per la determinazione messa in campo nonostante le settimane di stop forzato del campionato: “Una vittoria complicata per il periodo, venivamo da 5 settimane di riposo. Ero preoccupato, invece i ragazzi l’hanno interpretata benissimo, in certi spezzoni di partita adattandosi anche ad una gara sporca. Nonostante tutto i ragazzi si sono applicati e hanno sempre avuto l’atteggiamento giusto. Ora affrontiamo un mese delicato in cui dobbiamo indirizzare il nostro finale di stagione.”