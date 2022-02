Torna in campo anche la serie B femminile: pronte a giocare Brescia e Cortefranca

Domenica 27 febbraio tornerà in campo la serie B femminile con le gare valide per la 17esima giornata di campionato, anche se sono numerose le sfide ancora da recuperare. Il Brescia femminile giocherà in trasferta sul campo del Cittadella Women: una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, le motivazioni del Brescia però sono altissime poiché la squadra è distante un solo punto dalla prima posizione, occupata dal Como women (impegnata, in questa giornata, contro la Sassari Torres Femminile).

Il Cortefranca invece sarà ospite del Ravenna Women, sotto al Cortefranca di due punti in classifica: si tratta di una sfida molto equilibrata tra due formazioni in crescita. Le altre gare della giornata vedono il Cesena femminile scontrarsi, in casa, contro la Roma Calcio Femminile. Il ChievoVerona Women è invece impegnato contro il Palermo Femminile, chiamato alla vittoria per schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Il San Marino Academy ospita la Pink Bari ed infine la Pro Sesto gioca in casa del Tavagnacco.