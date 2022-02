Torna finalmente in campo la Promozione: le sfide del girone D in programma alle ore 14.30

Dopo una lunghissima sospensione, torna finalmente in campo anche la Promozione, girone D, in occasione della 21esima giornata di campionato (le gare effettivamente disputate sono però 14). Tutte le sfide sono in programma questo pomeriggio, con calcio d’inizio in programma alle ore 14.30. Unica eccezione è rappresentata dalla Sportiva Ome, che gode del turno di riposo come da calendario originario.

L’Asola ospita in casa il Suzzara Sport Club, il Castellana sarà invece ospite del Borgosatollo, pronto ad uscire dalla zona retrocessione. Il Calcio Pavonese accoglierà la Bagnolese, anche quest’ultima nella parte rossa della classifica. La Nuova Valsabbia invece si scontrerà con l’Ospitaletto, saldamente primo in classifica con un ampio distacco dalla seconda. Il San Lazzaro sfiderà il Voluntas Montichiari, lo Sporting Club Brescia si scontrerà con il Rezzato Calcio Dor ed infine il Vighenzi Calcio ospita lo Sporting Club.

A guidare la classifica è l’Ospitaletto, primo a quota 31 punti. In corsa playoff troviamo il Rezzato Calcio Dor, il Vighenzi Calcio, il San Lazzaro e la Nuova Valsabbia, tutte tra i 21 ed i 24 punti, con una corsa ancora apertissima. Da tenere in considerazione sarà l’incognita tenuta fisica, vista la prolungata assenza di match ufficiali per tutte le squadre del campionato.