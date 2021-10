Torna alla vittoria il Breno: netto 4 a 0 contro il Legnano in serie D

Il Breno vince in trasferta sul campo del Legnano per 4 reti a 0 e torna a conquistare i 3 punti nel girone B di serie D

Netta vittoria del Breno in trasferta contro il Legnano, un 4 a 0 esagerato per gli uomini di mister Tacchinardi nella quinta giornata del campionato di serie D. Il primo gol è arrivato dopo 11 minuti di gioco, una conclusione di Mauri su assist di Triglia, ma nei primi minuti di gioco le conclusioni a rete erano già state due. Al 37’ del primo tempo Mauri inizia una sfida personale contro il portiere avversario: prima con un mancino dal limite, poi con una conclusione di destro un minuto più tardi, al 41’ non sigla la rete ma offre un ottimo assist per Triglia che insacca: le squadre vanno a riposo con il doppio vantaggio del Breno.

Quattro minuti dopo il ritorno sul terreno di gioco, il Legnano ha l’occasione per riaprire il match grazie ad un’ottima combinazione tra Moracchioli e Bini, che sfiora il pallone. Al decimo della ripresa però gli uomini di mister Tacchinardi firmano il 3 a 0 che chiude definitivamente il match: Triglia conclude a rete e colpisce il palo, la palla viene ribattuta e Mondini è il più veloce, si avventa sul pallone ed insacca. Ciliegina sulla torta per Mauri è il gol che vale la doppietta al 27’ della ripresa, con il punteggio che si attesta sul 4 a 0. Passivo che sarebbe potuto essere ancora più ampio perché al 36’ il Breno ottiene un calcio di rigore per un fallo su Triglia, il portiere avversario però riesce a parare.

Al termine dell’incontro mister Tacchinardi si mostra soddisfatto per il risultato ottenuto, ancora più importante dopo le ultime uscite della sua squadra in cui si erano evidenziate amnesie difensive ed evidenti cali di attenzione: “Risultato importante contro una squadra importante, faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Si tratta di un passivo forse troppo pesante per il Legnano perché soprattutto nel primo tempo ci hanno messo molto in difficoltà. Nel complesso sono molto soddisfatto di quanto visto oggi, rischiamo qualcosina dietro confronto allo scorso anno ma sono soddisfatto. È importante rimanere coi piedi per terra, lavorare bene in settimana per poi divertirsi la domenica.”