Terza sconfitta per la Pro Palazzolo in Eccellenza: domenica si attende la svolta

La Pro Palazzolo non esce dal periodo no che ha caratterizzato questo inizio di campionato Eccellenza ed esce sconfitta per 4 reti a 2 contro il Forza e Costanza

La terza giornata del campionato Eccellenza consegna la terza sconfitta consecutiva al Pro Palazzolo, la seconda tra le mura domestiche. In questo caso l’avversario era il Forza e Costanza, alla prima vittoria stagionale, bravo ad imporsi con il punteggio di 4 reti a 2. L’arbitro dell’incontro è stato Massari, coadiuvato dagli assistenti Darwish e Pozzi.

La partita si è messa subito in salita per gli uomini del Pro Palazzolo, costretti ad inseguire dopo soli 15 minuti di gioco. Il Forza e Costanza, infatti, è andato in rete nel primo quarto del match con Cerea e Signori, portando il punteggio sul 2 a 0. Risponde al doppio vantaggio Facchetti per la Pro Palazzolo, che insacca il pallone al 32’ del primo tempo e lascia aperte le speranze riguardo una possibile rimonta per la formazione di casa. Le illusioni però durano poco, una manciata di minuti dopo è Lizzola del Forza e Costanza a siglare la rete del 3 a 1, punteggio sul quale si chiude la prima frazione di gioco.

Al ritorno in campo la Pro Palazzolo accorcia le distanze con Cucchi, autore di un gol al 17’, ma si tratta di un exploit a cui non fa seguito alcuna rimonta, anzi è Longhi del Forza e Costanza a mettere a segno la rete del k.o. finale, portando il punteggio sul 4 a 2.

Continua il momento no della Pro Palazzolo, ancora a secco di punti in questa prima parte di stagione. Il 10 ottobre la squadra scenderà in campo, in trasferta, contro la Valcalepio, formazione bergamasca reduce da una vittoria contro la Governolese nell’ultima giornata di campionato.