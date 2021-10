Terza sconfitta per il Ciliverghe ma buonissima prestazione: “Spero sia l’inizio di una risalita”

Il Ciliverghe non riesce ad interrompere il momento no dal punto di vista del risultato, la prestazione contro il Lumezzane prima della classe però è stata di tutto rispetto. La squadra si è mossa benissimo in campo e per larghi tratti della sfida il pareggio sembrava potesse essere il risultato finale. La differenza di interpreti si è vista e l’ingresso in campo di Caracciolo ha cambiato la direzione della gara.

Il primo tempo della sfida si è chiuso a reti inviolate: dopo un primo momento di grande spinta in avanti, il Ciliverghe ha iniziato a subire gli attacchi avversari ma la fase difensiva è stata perfetta e la squadra è riuscita a tenere il punteggio sullo 0 a 0. Il rientro in campo ha poi visto il Lumezzane guadagnare progressivamente campo ed inevitabile è stato il primo gol, siglato da Dadson. Il Ciliverghe però non si è disunito ed anzi ha raggiunto il pareggio pochi minuti più tardi, con Bosio. Tutto è poi successo negli ultimi minuti di gioco e nel recupero: al 90’ è Caracciolo a firmare la rete del vantaggio del Lumezzane, in pieno recupero è poi Serpelloni a mettere il sigillo alla sfida. 3 a 1 il risultato finale, una vittoria meritata del Lumezzane ma con un Ciliverghe che ha dato battaglia fino alla fine e dimostra che l’unico punto in classifica non è decisamente abbastanza.

Al termine della sfida è il viceallenatore Zucchi a rilasciare alcune dichiarazioni e a fare i complimenti ai ragazzi per l’ottima prestazione messa in campo: “Non possiamo dire nulla ai ragazzi, sono stati in campo benissimo e abbiamo sofferto, meritavamo qualcosina in più ad un certo punto della partita e alla fine gli episodi ci hanno penalizzato sul 2 a 1. Complimenti ai ragazzi, abbiamo passato due settimane dure, lo spogliatoio si è compattato e sicuramente non meritiamo il punto in classifica. Il calcio è questo, avevamo davanti una signora squadra. Spero sia l’inizio di una risalita, almeno per quanto riguarda le prestazioni.”