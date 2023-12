Feralpisalò sconfitta a Terni. La classifica è sempre più nera

Altro passo falso della Feralpisalò che cade di misura a Terni e vede lo spettro della retrocessione sempre più vicino.

La partita

Buon avvio di gara della Feralpisalò che nel primo tempo si fa preferire ai padroni di casa. Intorno al quarto d’ora la squadra di mister Zaffaroni crea due ottime occasioni: la prima al 13 con un colpo di testa di Ceppitelli terminato di poco a lato, la seconda con un tiro di Di Molfetta ben parato da Iannarilli. Nell fase centrale le due squadre abbassano il ritmo, ma sul finire della prima frazione è la Ternana a trovare il guizzo vincente al minuto 42 con Distefano.

La ripresa inizia con lo stesso copione, con i Leoni del Garda più vivaci degli avversari. Stavolta la vivacità è premiata e al 52’ la Feralpisalò trova il pari con Tonetto, alla sua prima rete tra i professionisti: lancio in profondità di Ceppitelli per Tonetto che addomestica il pallone e con il mancino batte Iannarilli.

I gardesani provano a sfruttare il momento, ma la Ternana impiega poco a riordinare le idee e al 68’ si riporta in vantaggio con Lucchesi che prima è bravo a evitare il fuorigioco e poi a battere e Pizzignacco con un colpo sotto misura.

Dopo il secondo gol, i Leoni del Garda non riescono più a reagire e la partita si avvia al triplice fischio senza altre emozioni.

Undicesima sconfitta stagionale per la Feralpisalò che sabato 16 tornerà in campo per ospitare la Cremonese al “Garilli”.

Il tabellino

TERNANA - FERALPISALÒ 2-1

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano (44' Sorensen), Lucchesi; Casasola (70’ Celli), De Boer (60’ Pyyhtia), Labojko (80’ Luperini), Corrado (60’ Favasulli); Falletti; Distefano, Raimondo. A disposizione: Brazao, Vitali, Mantovani, Marginean, Della Salandra, Dionisi, Garau. Allenatore: Breda.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Parigini (65’ Felici), Balestrero, Hergheligiu (77’ Sau), Di Molfetta (65’ Zennaro), Tonetto; Compagnon (77’ Da Cruz), Butic (84’ La Mantia). A disposizione: Minelli, Volpe, Kourfalidis, Verzeletti, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Santoro di Messina.

ASSISTENTI: Scarpa di e Fontani di

RETI: 42' Distefano, 68’ Lucchesi - 52’ Tonetto.

AMMONITI: Diakitè - Hergheligiu, Butic, Zennaro.

NOTE: Spettatori: 4598 (11 ospiti e 1987 abbonati). Calci d'angolo 7 - 3. Recupero: 1' - 4'.