Ternana-Feralpisalò | Probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta di misura contro il Cittadella, la Feralpisalò si rituffa in campionato. Sabato 9 dicembre la formazione gardesana sarà di scena in trasferta contro la Ternana allo stadio “Liberati” a caccia di punti importanti per la salvezza. L’incontro, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 14.

Pre partita

Due i precedenti tra Feralpisalò e Ternana che risalgono alla stagione 2018/19 quando le due formazioni si sfidarono in Serie C. All’andata a Terni la partita finì 1-1, mentre al ritorno i Leoni del Garda vinsero 3-2 al “Lino Turina” di Salò.

Separate da 4 punti, le verdeblù e rossoverdi occupano rispettivamente la ventesima e diciottesima posizione in classifica. Sarà quindi una sfida importante e forse decisiva per il futuro di entrambe le squadre. Alla sfida si presentano meglio i padroni di casa reduci dal pareggio casalingo contro il Palermo e la vittoria esterna contro il Cosenza. Due, invece, le sconfitte rimediate dai gardesani negli ultimi impegni contro Como e Cittadella.

Dove vederla

Ternana-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo Allenatore: Breda.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Camporese; Parigini, Zennaro, Kourfalidis, Di Molfetta, Martella; Compagnon, Butic. Allenatore: Zaffaroni.