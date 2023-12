Ternana-Feralpisalò | I convocati e l’intervista del tecnico Zaffaroni

La Feralpisalò dopo la sconfitta contro il Cittadella, si prepara alla sfida esterna contro la Ternana (probabili formazioni e dove vederla). Un match, quello valido per la 16ª giornata di Serie BKT, che vede opposte l'ultima e la terzultima squadra della classifica.

La conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa pre partita, mister Zaffaroni ha presentato così i temi della gara:

La gara

"È una gara in cui dobbiamo fare tutto al meglio. Dobbiamo affrontare una partita alla volta senza pensare alle prossime e l'obiettivo è fare una partita fatta bene contro una squadra che sta lottando nelle zone basse della classifica come noi ed è in ripresa. Noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare la nostra partita".

Il modulo

"In questo momento abbiamo troppe situazioni particolari per pensare di fare troppi stravolgimenti. Quello che conta è l'interpretazione della partita, la voglia, la determinazione, la rabbia, l'attenzione in tutte le varie situazioni. Perdere Influisce sempre perché il morale è determinato dai risultati. La fiducia deve arrivare dal tipo di prestazione che hai fatto”.

L’avversario

“Hanno entusiasmo, dettato dagli ultimi risultati, e qualità in alcuni elementi. Ci vorrà grande attenzione perché hanno giocatori che hanno i colpi per poter determinare l’esito della gara. Noi però abbiamo le armi per controbattere colpo su colpo”.

La formazione

“Zennaro in regia? È un’ipotesi plausibile, perché comunque è un ruolo che il ragazzo ha già fatto bene. Di Molfetta? È un giocatore che ha qualità e sta acquisendo la giusta condizione. Lo ritengo un giocatore importante. Camporese sarà out, cos’ come Fiordilino e Letizia, squalificati".

Butic-La Mantia: possibile tandem?

"Per caratteristiche li possiamo considerare come due primi attaccanti. Tutto dipende anche dalle defezioni, poi è logico che la formazione iniziale si fa per arrivare in fondo alla gara in maniera equilibrata e le scelte sono dettate anche da questo".

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe.Difensori: 3 Tonetto, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella.

Centrocampisti: 8 Balestrero, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli.

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Da Cruz, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: Bacchetti, Camporese, Carraro, Ferrarini, Pilati e Voltan.

Squalificati: Fiordilino e Letizia.

Gjyla e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.