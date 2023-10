Ternana-Brescia, Gastaldello: “A Terni per fare la partita e vincere”

Dopo la sosta per le nazionali le Rondinelle sono pronte a rituffarsi in campionato. Sabato 21 ottobre alle ore 14, il Brescia affronterà in trasferta la Ternana allo stadio “Libero Liberati” con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da quattro giornate.

Non è preoccupato di questo aspetto il tecnico Daniele Gastaldello che in conferenza stampa alla viglia della partita ha posto l’attenzione sulla mentalità. Queste le sue parole:

“Queste due settimane Cistana e Fares non si sono allenati. Per quanto riguarda la formazione e il modo di giocare cambia poco perché abbiamo dei sostituti che sono pronti a giocare. Gente che s’è allenata molto bene e che ha voglia di dimostrare di poter dare una mano alla squadra. Non sono per niente preoccupato, anzi sono contento perché arriva anche il momento per altri giocatori”.

“Abbiamo molti giovani che sono partiti con noi già in ritiro. All’inizio hanno avuto delle difficoltà ma stanno crescendo bene. Arrivavano da campionati minori con ritmi e fisicità differenti, ma stanno lavorando molto bene. Sono fantastici perché hanno una cultura del lavoro importante, hanno voglia di imparare e sono pronto a far giocare chi merita. L’ho fatto la prima giornata con Fogliata e non avrei problemi a rifarlo”.

“Sicuramente ci aspetta una partita difficile. Abbiamo visto giocare la Ternana in casa e fuori casa. Hanno raccolto poco, ma è una squadra molto forte e con grande ritmo. Parte molto bene perciò noi dovremo imparare dalle lezioni passate e cominciare con il piede giusto soprattutto a livello mentale. Dovremo essere aggressivi e intensi già dal primo minuto perché possono metterci in difficoltà. Voglio che la mia squadra vada a Terni per fare la partita e cercare di vincere come abbiamo sempre fatto. Purtroppo non sempre è andata così, però la voglia che vedo nei ragazzi di recuperare le partite, la voglio vedere anche nell’andare a vincerle”.

“Essere definito mister x per me non è un problema perché se guardo il bicchiere mezzo pieno siamo ancora imbattuti. Quello che voglio trasmettere ai ragazzi è la mentalità di giocarsi la partita senza pensare a non prendere gol”.