Ternana-Brescia, i convocati: Cistana e Fares infortunati. Ndoj escluso per scelta tecnica

Le Rondinelle hanno svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista dell’incontro contro la Ternana, valido per la decima giornata di Serie B 2023/2024, e in programma sabato 21 ottobre alle ore 14 allo stadio “Libero Liberati” di Terni (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Costretto a rinunciare a Cistana e Fares per infortunio, il tecnico Daniele Gastaldello ha convocato i giovani difensori Riviera e Maccherini. Non farà parte della trasferta di Terni, invece, il centrocampista Ndoj escluso per scelta tecnica. Tra i centrocampisti, infine, si rivede Besaggio

Questa la lista dei giocatori scelti dal mister Gastaldello per la sfida contro la Ternana:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 14 Mangraviti, 16 Riviera, 18 Jallow, 19 Maccherini, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli.

Tra le fila della Ternana, invece, il tecnico Cristiano Lucarelli deve rinunciare a Viviani ma ritrova Favilli. Questa la lista dei convocati rossoverdi:

Portieri: Brazão, Iannarilli, Vitali.

Difensori: Capuano, Casasola, Celli, Corrado, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sørensen, Travaglini.

Centrocampisti: Alba Ramos, De Boer, Favasuli, ?abojko, Luperini, M?rginean, Pyyhtiä.

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Falletti, Favilli, Raimondo.