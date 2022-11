Ternana vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Ancora in silenzio stampa dopo gli episodi arbitrali della partita di sabato scorso contro l’Ascoli, il Brescia si prepara a tornare in campo per affrontare la Ternana nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. Reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Spal, la Ternana è davanti di due punti sulle rondinelle che vogliono rimanere nel gruppo play off e soprattutto tornare alla vittoria che manca da quattro giornate.

Ecco in convocati per la partita contro la Ternana:

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 21 Labojko, 22 Sonzogni, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Benali, 32 Papetti.