Termina la Coppa Italia per il Breno: esce ai sedicesimi contro la Caronnese

Al Comunale Tassara di Breno va in scena la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie D. Il Breno ha sfidato la Caronnese ed ha avuto la peggio in una gara tutto sommato equilibrata e combattuta fino alla fine. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Galiffi, coadiuvato dagli assistenti Della Monica e Santini.

La sfida inizia subito su livelli alti e nessuna delle due squadre mostra di voler snobbare l’impegno di coppa. La formazione di casa è la prima che passa in vantaggio: al 19’ Gasperoni tocca il pallone, scavalca il portiere avversario e si insacca in rete. Il vantaggio dura però solo 15 minuti, poi Vitiello della Caronnese si scatena e mette a segno una doppietta in due minuti, al 36’ e al 37’: il punteggio si ribalta ma poco prima del duplice fischio, al 44’, Mondini pareggia di nuovo i conti. Al duplice fischio le due squadre vanno a riposo sul 2 a 2.

Il ritorno in campo offre un secondo tempo meno scoppiettante del primo ma con diverse occasioni da ambo i lati, manca però quella freddezza necessaria per concludere in rete l’azione. Alla mezz’ora abbondante arriva l’unica rete della ripresa, valevole per il passaggio del turno della Caronnese con Arpino.