Termina 2 a 2 la sfida tra Sporting Franciacorta e Brianza Olginatese in serie D

Al comunale di Olginate è andata in scena la 34esima giornata di serie D tra Brianza Olginatese e Sporting Franciacorta, valida per il girone B. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Leotta, coadiuvato dagli assistenti Testai e Cossovich.

Ad un primo tempo a reti inviolate è seguita una ripresa in cui entrambe le squadre si sono allungate e non sono mancati i gol. Ad aprire le marcature è stato Momentè per la Brianza Olginatese, in rete al 28esimo della ripresa. Bastano però pochi minuti e lo Sporting Franciacorta trova il pareggio grazie a Sodinha, autore di una grande rete. De Angelis, per il Franciacorta, sigla la rete del 2 a 1 su calcio di rigore al 45’ del secondo tempo, un gol che però non è valso i tre punti. A tempo quasi scaduto infatti, Redaelli della Brianza Olginatese ha siglato la rete del definitivo 2 a 2.

Lo Sporting Franciacorta ferma la sua corsa verso la zona playoff e ti attesta a quota 51 punti, la matematica ancora non la esclude dalle posizioni valide per i playoff ma saranno necessarie partite perfette fino al termine del campionato, non semplice per una squadra che ha abituato ad alti e bassi per tutta la stagione.