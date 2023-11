Svolta a Darfo Boario, Danilo Facchinetti è il nuovo direttore sportivo

Proseguono i rinnovamenti in casa Darfo Boario. A metà ottobre i neroverdi avevano già sollevato Riccardo Poma dalla guida tecnica della prima squadra affidando la panchina a Vincenzo Cogliandro.

A distanze di due settimane la società camuna è poi rimasta orfana del direttore sportivo Stefano Cantamessi il quale ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Una pedina fondamentale che il club camuno ha deciso di ricoprire affidandosi all’esperto dirigente Danilo Facchinetti.

Già ex Darfo Boario, Facchinetti ha ricoperto lo stesso ruolo anche in società dilettantistiche di rilievo come Ciliverghe e Ospitaletto. A Facchinetti spetterà il compito di mettere a disposizione le sue capacità per trascinare la squadra fuori dalla zona calda della classifica. I neroverdi, infatti, sono terzultimi dopo dodici partite di campionato a quota 10.

Il comunicato del club

“La società é lieta di accogliere, anzi ritrovare, Danilo Facchinetti come direttore sportivo. Dopo qualche anno risposa i nostri colori con lo stesso entusiasmo di sempre. Buon lavoro e bentornato a casa”.